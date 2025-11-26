猛暑の栄養食に「煮込まないスープ」 2026年の注目トレンド「煮込まないスープ」は、連日の猛暑に対応した新しいスープスタイルです。 観測史上、最高気温を更新し続ける日本の夏。エアコンの効いた部屋から出たくない、ましてや火を使うキッチンになど長時間立っていられない。それが現代の夏の現実です。 しかし、暑いからといって冷たいものばかり食べていては、栄養が偏り体調を崩しかねません。そんなジレンマを解決す