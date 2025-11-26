俳優の高知東生が２６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。事件や事故の際に話題になる責任能力について見解を披露した。高知は「事件が起きると責任能力の有無が問われるが、精神疾患って重大事件を起こす前に、家族が困り果て警察に何度も通報や相談をしている。この段階でしっかりと治療に繋がれるようにしないと悲劇は減らない」と投稿した。具体的な事例に触れていないが、２４日に東京・足立区で１１人を巻き込み２人が死亡