巨人の若林楽人外野手が２６日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、今季の年俸１８００万円から１４５０万アップの３２５０万円（金額はいずれも推定）でサインした。５年目の今季は３月２８日の開幕戦・ヤクルト戦（東京Ｄ）に「１番・左翼」で先発出場し、４安打２打点の活躍。延長１０回にサヨナラ打を放ち、絶好のスタートを切った。しかし６月には左太もも二頭筋筋損傷により離脱も経験。約１か月間実戦から離れた。それ