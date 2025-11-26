左肘痛のため故障班でシーズンを終えた巨人・井上温大投手が２６日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。室内ブルペンに入り、座った捕手を相手にカーブ、フォーク、ツーシームなどを交えて４２球。「問題なく投げられている。気温などにもよりますが、次はもう一段階、球数を増やしつつ、強度も上げて投げられたらいいなと思います」と説明した。昨季８勝を挙げてブレイクするも今季は２０登板で４勝８敗、防御率３・７０。