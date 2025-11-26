女優の北川景子（39）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自転車に乗らない理由を明かす場面があった。この日は28日公開の映画「ナイトフラワー」に共に出演する女優・田中麗奈とそろって登場。「意外にも、自転車で全力疾走してるっぽい」とのイメージを振られると、北川は「×」、田中は「〇」の札を掲げてみせた。5歳長女と1歳長男を育てる北川は「私は子供が生まれて電動（自転車