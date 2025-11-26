資料 中国・春秋航空が運航する高松―上海線が、12月4日から木曜日の便が欠航することになりました。 香川県空港振興課が26日、春秋航空側に問い合わせて明らかになったものです。高松―上海線は10月からの冬ダイヤで火・木・土の週3往復運航していますが、2025年12月4日から2026年3月末まで週2往復に減便されます。 春秋航空のサイトでは、12月以降の木曜日フライトの予約ができなくなっています。 春秋