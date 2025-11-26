巨人の若林楽人外野手（27）が26日、都内の球団事務所で契約更改に臨み1450万アップの3250万円でサイン。「嬉しい気持ちと、気が引き締まる気持ちです」と笑みを浮かべた。今季は開幕スタメンに名を連ねると、ヤクルトとの開幕戦ではサヨナラ打を放った。1番打者として打線をけん引した期間もあり「経験を積めた1年でしたし、もっと（結果を）残したかった気持ちも強いですし、でもいい1年だったなと思います」と振り返った。