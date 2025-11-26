日銀報道受けた円買い一時的オセアニア通貨の上昇目立つ、利下げサイクル終了か 日銀が12月に利上げに踏み切る可能性があり、市場にショックを与えないためタカ派シグナルを発信していると報じられた。日銀報道を受け一時円買いが進みドル円は155.60円台まで下落したが、その後は再び156円台に乗せている。ユーロ円やポンド円も日銀報道の下げを帳消し。 豪ドルとNZドルの上昇が目立つ。豪ドル円は101.50円手前まで