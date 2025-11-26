２０１３年に「餃子（ギョーザ）の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東（おおひがし）隆行さん（当時７２歳）を射殺したとして、殺人罪などに問われた特定危険指定暴力団・工藤会系組幹部、田中幸雄被告（５９）の初公判が２６日、京都地裁で始まり、田中被告は無罪を主張した。起訴状では、田中被告は氏名不詳者らと共謀し、１３年１２月１９日早朝、京都市山科区の王将本社前の駐車場で、拳銃を発射し、大東