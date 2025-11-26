将棋の第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選Aブロックが11月26日、東京・将棋会館で行われ、予選決勝で羽生善治九段（55）と千田翔太八段（31）が午後2時に対局を開始した。振り駒の結果、先手番は千田八段に決まった。【中継】羽生九段VS千田八段 注目の予選決勝（生中継中）朝日杯では5度の優勝、タイトル通算99期の大記録を保持する羽生九段は、通算成績1599勝731敗2持将棋。2019年6月に、当時の最多だった大山15世名人の通