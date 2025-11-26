「偏食に悩む親御さんたちを、この料理で助けたい」 魔女の格好でブランディングする料理家・よっち。SNS総フォロワー数15万人超、クックパッド登録レシピ数543品（2025年11月時点）。一見ユニークなキャラクターの裏には、偏食の子どもに悩む母としての切実な思いと、11年間待ち続けた出版の夢がある。クックパッド食トレンド大賞2025「特別賞」に選出された彼女の料理は、今、多くの家庭を救っている。 「何も食べない」長男