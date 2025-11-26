＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」と小倉優子が今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！【出演者】小倉優子酒井一圭（純烈）白川裕二郎（純烈）後上翔太（純烈）【今回訪れた場所】■美楽温泉 スパ ハーブス（埼玉県さいたま市） [営業時間]※最終受付は24:00入浴／9:00〜25:00岩盤浴／9:00〜24:00 [料金]＜平日＞9:00〜20:00に入館大