俳優の西野七瀬が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。西野七瀬南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空