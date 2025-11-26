女優の大原優乃（26）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。女優福原遥（27）とパリを旅行したことを報告した。大原は「少し前のパリ旅行の思い出たち」とコメントし、パリ旅行の写真を投稿。エッフェル塔を背景にしてのショットや、ディズニーランドを楽しむ姿等を投稿している。続けて「沢山笑って、食べて、観光して。心が満たされた時間でしたはるちゃんいつもありがとう!」と感謝を伝えた。この投稿にフォロワーから