公務執行妨害と傷害の疑いで、村上市に住む無職の男（45）が25日、緊急逮捕されました。警察の調べによりますと、男は11月25日午後3時40分頃、村上市内の屋外で、村上市役所職員の50代女性に対し、持っていたビンで右手甲を殴打する暴行を加え、公務執行を妨害するとともに加療不詳の打撲を負わせた疑いです。被害者の女性から「トラブルになってビンで叩かれた」と110番通報があり、警察は現場から立ち去っていた男を発見し緊急逮