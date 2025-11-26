幾田りらの楽曲「恋風」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。 （関連：米津玄師、Vaundy、アジカン、幾田りら、ポルカ、SHISHAMO……2025冬アニメを彩るJ-POP楽曲たち） 本楽曲は、現在放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）の主題歌として書き下ろされ、2025年4月7日にリリース。恋をすることで生まれる淡い感情や相手を