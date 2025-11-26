2012年の牝馬三冠馬で、JRA賞年度代表馬（2012年・2014年）にも輝いた名牝ジェンティルドンナが、11月25日に死去した。サンデーサラブレッドクラブの公式サイトに掲載された「ジェンティルドンナの死去について」では、「ジェンティルドンナが、2025年11月25日に死去しました」と報告。続けて「本馬は2011年11月にデビューした後、3歳時に桜花賞、オークス、秋華賞を制して史上4頭目の牝馬三冠を達成しました。さらに三冠馬オルフ