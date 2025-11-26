メデラより、母乳育児をより快適にサポートする新型ウェアラブル電動さく乳器「モーションインブラ」が登場します。2025年11月26日より発売される、ブラジャーの中に装着して使用できる、忙しいママのためのアイテムです。 メデラ「モーションインブラ電動さく乳器」 発売日：2025年11月26日価格(両胸用)：31,570円(税込)価格(片胸用)：18,920円(税込)販売場所：メデラ公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon.c