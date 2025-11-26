鹿児島県鹿屋市の霧島ヶ丘公園で約２５０万本のコスモスが咲き乱れ、連日、子連れの親子らが訪れて楽しんでいる。同公園は標高約１６０メートルの丘陵地。近くのかのやばら園で開催中の「かのやばら祭り」（３０日まで）に合わせ、毎年コスモスを植えており、今月初旬から咲き始めたという。青空が広がった２２日、小さな子供を抱えた親子らが訪れ、記念撮影する姿が多く見られた。同市から親子４人で訪れた看護師（３６）は