¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û£±£±·î£²£°ÆüÂè£±»î¹çÆî£±¶É£±ËÜ¾ì¡á²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê¥µ¡Ë¡¢Âé¸ïÂç¡Ê¥Õ¡Ë¡¢Åì¾ë¤ê¤ª¡Ê£Â¡Ë¡¢¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÉ÷¡Ë£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡£º£´ü£±£²ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£Æî¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¤Ï£³Ï¢Â³¤ÇËþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤Ê¬´ôÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££´£°£°£°¥ª¡¼¥ë¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¸å¤ÎÆî£±¶É£±ËÜ¾ì¤Î£¶½äÌÜ¡¢Ãæ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­