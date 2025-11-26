きのう、大阪の「エキスポシティ」の観覧車が緊急停止し、乗客が最長9時間閉じ込められました。きのう午後5時半ごろ、大阪・吹田市の「エキスポシティ」の観覧車が緊急停止し、ゴンドラに乗っていた男女20人がきょうの午前2時半すぎまで、最長9時間閉じ込められました。消防が救助し、乗客にけがはありませんでしたが、20代の女性が寒さによる震えなどを訴え、病院に運ばれました。当時、周辺では落雷があり、運営会社は観覧車の動