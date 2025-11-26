天台宗の門跡寺院・青蓮院（しょうれんいん）（京都市東山区）で、苔（こけ）むした庭園を青い光で照らす秋の夜間特別拝観が６年ぶりに行われ、見頃になった紅葉の競演が楽しめる。１２月７日まで。青蓮院の本尊、熾盛光如来（しじょうこうにょらい）は全身から放つ光で人々を照らすとされる。青い光は本尊を守護する「青不動」をイメージしており、東伏見光晋・執事長は「夜の寺ならではの静寂や暗闇にも美しさがある。心癒や