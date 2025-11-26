写真の場面であなたならどうする？何を切る？下にある【答え】を読む前にまずは考えてみよう。トップ目で迎えた終盤に対面からリーチ、下家はテンパイ濃厚。２着目との点差も開いておらず、絶対に放銃したくない場面だが、共通安牌がない…【答え＝８索】麻雀において上級者かどうかを判断する材料の一つに放銃率がある。相手の手牌をどこまで深く読めるかが如実に出るポイントであり、攻撃的な選手が多いとされるＭリーグ