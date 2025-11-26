けさ、静岡県浜松市の国道で大型トラックと乗用車など9台が絡む事故があり、7人が病院に運ばれました。カメラマン「車が横断歩道上で横転しています。トラックと乗用車にはさまれた車が押しつぶされています」きょう午前8時ごろ、浜松市中央区の国道1号下り線の交差点付近で、大型トラックと乗用車など9台が絡む事故がありました。警察によりますと、左側の車線を走っていた大型トラックが信号待ちをしていた乗用車に追突したとみ