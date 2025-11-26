首都圏を中心にマンション価格の高騰が止まらない中、不動産会社などで作る業界団体が初めて“転売対策”の指針を発表しました。これで価格高騰に“歯止め”となるのでしょうか？【写真を見る】販売中の23区内“1億円未満”3LDKマンションマンション価格高騰で…「もう買えない普通の人は」“帰ってきたくなる家”がコンセプトのファミリー向け3LDK（約65平米）のモデルルーム。同じ間取りで大田区糀谷の販売中のマンションは65平