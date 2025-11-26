K-BALLET TOKYO¤¬¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ºî¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¾å±é¡£³«ËëÁá¡¹¤ËÄÌ»»Íè¾ì¼Ô¿ô30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢·§ÀîÅ¯Ìé»á¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»¹ª¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ K-BALLET TOKYO¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡ÙWinter Tour 2025  ¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)¡Á12·î7Æü(Æü)²ñ¾ì¡§Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë