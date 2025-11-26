元TOKIOの国分太一（51）が26日、都内で会見を行った。国分は10月23日、「コンプライアンス（法令順守）上の問題行為」を理由に、出演番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして日弁連に人権救済を申し立てた。同日、代理人の菰田優弁護士は今後、国分が自らの口で一連の騒動について説明する可能性について示唆していた。日本テレビは今年6月に同局系「ザ！鉄腕！DASH！！」から国分が降板することを発表。