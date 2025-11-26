女優西野七瀬（31）が26日、都内で「UGG銀座松屋通りオープンイベント」に出席した。白のセーターの上から水色のダウンを着用し登場。「UGGのカラーがイリュージョンブルーという色味。さわやかで冬っぽい色で、全体的に雪っぽい感じで、カジュアルになりすぎないようにしました」と語った。UGGのアイテムを身につけて行きたい場所を問われると「どこもたくさん人が集まるので」と悩みつつ、「あえてイルミネーションをしている