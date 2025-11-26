m-floのVERBALが、日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』に出演することが発表された。新曲のプロデュースと審査員を務める。【番組カット】テンションぶち上げ！大盛り上がりの岩田剛典同番組は、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らメインプロデューサー4人のもと、日韓の参加者40人がグローバルに活躍するヒップポップガールズグループの誕生を目指す