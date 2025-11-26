パロアルトネットワークスはこのほど、AIセキュリティプラットフォームの最新版「Prisma AIRS 2.0」を発表した。同製品は、今年7月に買収したProtect AIをネイティブ統合した主要なプラットフォームであるPrisma AIRSのアップグレード版。「Prisma AIRS 2.0」の画面○「Prisma AIRS 2.0」の特徴Prisma AIRS 2.0は、開発段階における深層AIエージェントおよびモデル検査と、本番環境におけるリアルタイムのエージェント防御を連携さ