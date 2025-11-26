日本郵政および日本郵便は、12月10日〜14日の期間限定で若い世代への新たなアプローチを目的としたポップアップストア「ズッキュン 郵便局 in Tokyo」を六本木ヒルズ内「ヒルズ カフェ/スペース」にオープン。さらに、12月10日12:00にデジタル上で「ズッキュン 郵便局」のコンテンツを体験できる新サービス「ズッキュン 郵便局 Pocket」の提供を開始する。「ズッキュン 郵便局 in Tokyo」開催イメージ「ズッキュン 郵便局」は、