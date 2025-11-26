六甲バターは、妊婦とママのリアルな声に寄り添うプロジェクト「QBB ベビーチーズ for mom」の一環として妊婦のためのBAR「ニンプバー」を3年間にわたり計4回開催してきた。今回、5回目を神戸市中央区のモクテルバー「MOCKTERIA」にて、12月6日〜9日、12月13日〜16日、12月20日〜24日の期間限定でオープンする。ニンプバー in MOCKTERIAニンプバーは、妊婦が妊娠してから足が遠のいていた"バーやお酒の席の雰囲気"を楽しめる場所。