由利本荘市の住宅敷地内のカキ約300個が食い荒らされているのが見つかりました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、26日午前6時ごろ、由利本荘市荒町字古里の60代の男性が自宅敷地内のカキを確認したところ、約300個が食い荒らされているのを見つけました。カキの木にはクマのものとみられるつめあとが残されていて、25日午後3時ごろから26日午前6時ごろまでの間に被害にあったとみられています。