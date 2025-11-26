JA共済連は、11月25日に東京・千代田区のJA共済ビルにて、「JA共済『もっともっとノウフク2025』応援フェア」のオープニングセレモニーを実施しました。「JA共済『もっともっとノウフク2025』応援フェア」オープニングセレモニーの様子「JA共済『もっともっとノウフク2025』応援フェア」は、農林水産省主催の「もっともっとノウフク2025」と連携して開催されるもので、11月25日から12月5日までの期間行われます(※土日を除く)。同