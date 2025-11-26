パルは、「3COINS」から「3COINSモバイル プレミアムライン」として、プロジェクターと2WAYサウンドバーを12月1日に発売する。価格はどちらも1万1000円。 「3COINSモバイル プレミアムライン」は、“憧れの機能を日常に”をテーマに、気になる機能をより手軽に体験できるよう、手に取りやすい価格でそろえたシリーズ。 プロジェクター Android 11を搭載したプロジェクターで