◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）今年のプロ野球の表彰選手を表彰するＮＰＢアワードが２６日に行われた。ファームの選手を表彰する第一部では、優勝チーム表彰で巨人２軍が表彰された。巨人２軍は今季イースタン・リーグで８０勝４４敗２分けで２位の西武に８ゲーム差の独走優勝した。この日は、退団した桑田真澄前２軍監督が欠席し、