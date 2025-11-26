警察官などをかたる手口の特殊詐欺が和歌山県内で急増している。県警によると、今年１０月末時点の被害額が昨年１年間の約２・４倍となっており、細心の注意が必要だ。（古賀愛子）紀の川市の４０歳代女性は１０月、北海道警の「サヤマ」と名乗る人物からビデオ通話で、警察手帳や逮捕状のようなものを見せられた。「あなたに逮捕状が出ている。国家機密の事件であるため絶対に他人に話してはいけない」と言われた。その後、