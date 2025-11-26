「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）「第一部」のファーム表彰式で、両リーグの記録部門表彰が行われた。今季、在籍したソフトバンクの２軍で防御率２・４８と勝率・８１８で板東湧梧投手（２９）がウエスタン１位に輝いた。表彰式は欠席し、板東はメッセージを寄せた。「一試合一試合、チームの勝利のため全力でマウンドに上がってきまし