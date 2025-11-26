【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの板野友美が11月25日、自身のInstagramを更新。娘の4歳の誕生日を祝う家族3ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元AKB神7「貴重」野球選手夫＆4歳娘とのバースデーショット◆板野友美、娘の成長に感謝と決意板野は「Happy 4th birthday my Angel」とつづり、ラプンツェル仕様のケーキやバルーンに囲まれた誕生日会の様子を公開。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選