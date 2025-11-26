群馬県前橋市の小川晶市長が2025年11月25日に市議会に退職願を提出したことについて、弁護士の紀藤正樹氏がXで、「他の問題自治体の長も見習うべき」と評価した。「残念ですが...」小川市長をめぐっては、9月24日に「NEWSポストセブン」が市役所幹部職員とラブホテルで複数回密会していたと報道。小川市長はホテルに通っていたことを認めたが、「男女の関係はない」と説明した。一方、前橋市議会の7会派は10月22日、小川市長に対し