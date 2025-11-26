25日、記者会見で辞職の意向を表明した福井県の杉本達治知事＝福井県庁複数の職員にセクハラに当たるテキストメッセージを送ったことを認め、辞職の意向を表明した福井県の杉本達治知事は26日、県議会の全員協議会に出席した。杉本氏は「極めて重く責任を感じている。県政の混乱を抑えるため、知事の職を辞することを決意した」と説明し、謝罪した。杉本氏は25日、臨時の記者会見で「極めて重く責任を感じている。信頼を大きく