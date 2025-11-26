２６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１８．７８ポイント（０．４６％）高の２６０１３．３３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４５．６１ポイント（０．５０％）高の９２０３．９２ポイントと３日続伸した。売買代金は１１３９億５０９０万香港ドルに縮小している（２５日前場は１３３０億２６０万香港ドル）。前日の好地合いを継ぐ流れ。米追加利下