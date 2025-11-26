ミュージシャン・俳優のGACKTさんが自身のＸを更新。「尊敬できる仲間」の重要性について綴っています。 【写真を見る】【 GACKT 】 「人生が上手く行く時は尊敬できる仲間やメンターに出会ったり、そんな人たちが傍にいるものだ」「尊敬できる仲間を探せ」GACKTさんは「ちょっと面白い話だが。興味のある人は読んでくれ。」「【人間は自分に近い周り五人の平均に近づく】という研究がある。』「話し方や態度、時間感覚、趣