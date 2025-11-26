子育てをしていると、ついつい自分のことは後回しにしてしまいがちになります。そうしているうちに自分が何をしたかったのかわからなくなることは多いでしょう。X（旧Twitter）で漫画を描いている串子さんが投稿した作品『私は私がわからない』では、そんな忙しさによって自分の楽しみを失いかけてしまう女性について描かれ、話題となっています。【漫画】『私は私がわからない』（全編を読む）物語は主人公が昼下がりに一人で過ご