THE RAMPAGE吉野北人（28）が26日、都内で「UGG銀座松屋通りオープンイベント」に出席した。温かみのあるベージュのセットアップ姿で登場。「UGGの世界観を全身で表現しました。今年の冬は大人っぽいコーディネートで仕上げたい」と語った。UGGのアイテムを身につけて行きたい場所を問われると「憧れは家族でUGGおそろいコーデで、クリスマスマーケットに行くこと。家族でおそろコーデしたいですね。選んでいる瞬間も楽しいです