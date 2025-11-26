中国中部の河南省にある鄭州大学考古学・文化遺産学院はこのほど、長江流域の青銅器に関する最新の研究成果を発表しました。河南省の淅川溝湾遺跡では、今から約4500年前のものとされる青銅製の矢尻と棒状鋳物が出土し、これまでに長江流域で発見された最古の青銅器と判明しました。これにより、長江中流の冶金史は、屈家嶺文化末期までさかのぼることとなりました。 この青銅器2点は、いずれも屈家嶺文化末期の地層から出土したも