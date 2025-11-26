¡ÖÌ¼¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤ÎÀã¡×2023Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢Ä¹½÷¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ¶Æá¤ÎÊì¹»¤¬¤¢¤ë½©ÅÄ¸©¤Ø¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¿ÅÄ°¦²Â(¤ª¤ª¤¿¤¢¤¤¤«¡¢30)¡£É×¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Î»³¸ý¹Òµ±(25)¤ÈºòÇ¯½Ð»º¤·¤¿Ä¹½÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Î¾å¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¯»þ¤À¤±Àã¤â¹ß¤Ã¤Æ¥°¡¼¥ó¤È´¨