同じご飯でも、おにぎりのおいしさはどこか特別。ひと口かじるとお米がほろっとほどけて、なんだか幸せな気分になりますよね。 でも、握り方ひとつでかたくなってしまったり、べちゃっとしてしまったり……これが意外とむずかしいんです。 そこで今回は、五ツ星お米マイスター・西島豊造さんに、ふっくら仕上げるためのコツを教えていただきました！おにぎりをふっくらとにぎるコツおにぎりをにぎるときは、 米粒と米粒の間に空気