巨人・大勢投手（26）が26日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、倍増の1億8000万円でサイン。4年目で初の1億円の大台を突破し、「大台なんて思ってないんで、物価上がってるんで」と“大勢節”で喜びを表現した。今季は8回の男として62試合に登板して8勝4敗の防御率2・11。54ホールドポイントを挙げて初タイトルとなる最優秀中継ぎ投手賞を獲得した。オフには侍ジャパンの一員として韓国戦も戦った。来年3月のWBCにはドジ