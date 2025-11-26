プロ野球・オリックスは26日、エスピノーザ投手とマチャド投手と来季の契約に合意したことを発表しました。エスピノーザ投手はNPB2年目の今季、23試合に先発し5勝8敗、防御率2.98を記録。昨季に引き続き、ローテーションを守り貴重な先発投手の1人としてチームに貢献しました。同じく2年目のマチャド投手は、150キロ台後半の速球で打者をねじ伏せる豪腕守護神。今季は58試合に中継ぎ登板し防御率2.28、3勝6敗、12HP28セーブを記録